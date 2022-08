Cuisiniste : les cuisines modernes contiennent tous les derniers appareils et gadgets et sont structurées pour une efficacité maximale. La plupart des cuisines modernes comprennent un coin repas qui est souvent situé sur un comptoir avec des tabourets disposés autour. Les cuisines modernes permettent au cuisinier d'interagir avec les invités tout en préparant le repas et en nettoyant. Dans une cuisine moderne, l'ouverture et la facilité d'utilisation sont les clés.